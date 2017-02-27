Азербайджанская боксерша завоевала серебряную медаль на международном турнире

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская боксерша Анна Алимарданова завоевала серебряную медаль на 68-м турнире Странджа в Софии (Болгария).

Как сообщает Report, спортсменка в весе 54 кг одержала победу над представительницей Болгарии Станимирой Петровой со счетом 2:3.

Отметим, что Анна Алимарданова стала единственной представительницей женского пола от Азербайджана на этом турнире. Из 9 боксеров (мужчин) самые лучшие результаты показали достигшие четвертьфинала Тайфур Алиев (56 кг) и Вусал Вердиев (60 кг). На турнире принимали участие в общей сложности 277 боксеров из 41 страны.