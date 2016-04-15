Азербайджанская боксерша завоевала путевку на Рио-2016

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На прошедшем в Самсуне (Турция) Европейском отборочном турнире национальная сборная Азербайджана по боксу завоевала первую лицензию на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, путевка досталась Яне Алексеевне, одержавшей в полуфинале победу над ирландкой, олимпийской чемпионкой, 4-кратной чемпионкой мира, 5-кратной чемпионкой Европы и победительницей I Европейских игр "Баку 2015" Кэти Тейлор.

Благодаря этой победе Яна Алексеевна (60 кг) прошла в финал и получила право участия в Рио-2016, так как попала в первую тройку. В финале турнира ее соперницей была болгарская спортсменка Светлана Станева, которая в полуфинале одержала победу над итальянкой Ирмой Теста.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира лицензию на Рио-2016 завоевали 3 азербайджанских боксера - Эльвин Мемишзаде (52 кг), Альберт Салимов (60 кг) и Парвиз Багиров (69 кг). Этим количество завоеванных азербайджанскими спортсменами лицензий на олимпиаду достигло 36-ти.