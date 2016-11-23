Азербайджанская боксерша стала чемпионкой Европы - ФОТО

София. 23 ноября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софии стартовали финальные встречи чемпионата Европы по боксу среди женщин.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, одержав в финале победу над турчанкой Семой Чалышкан, представляющая Азербайджан в весовой категории 69 кг Елена Выстропова стала чемпионкой Европы. Таким образом, сборная Азербайджана завоевала на чемпионате первую золотую медаль.

Отметим, что до этого азербайджанская боксерша Анна Алимарданова (54 кг) стала серебряной призершей, а Лейла Джавадова (81 кг) и Айнур Рзаева (+81 кг) - бронзовыми призерами чемпионата Европы.