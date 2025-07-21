Азербайджанская академия спорта присоединилась к международному проекту, поддерживаемому УЕФА

Азербайджанская академия спорта присоединилась к международному проекту, поддерживаемому УЕФА

Азербайджанская академия спорта (ААС) стала участником международной инициативы, направленной на предотвращение травм среди женщин-футболистов.

Как сообщает Report, проект реализуется при поддержке УЕФА и Академии УЕФА и охватывает страны Центральной и Восточной Европы.

Руководит проектом Паулина Клосковска — преподаватель Лондонского королевского колледжа и куратор магистерской программы "Спортивная медицина и реабилитация" для врачей в ААС.

Координаторами проекта в Азербайджане выступают советник проректора по учебной работе ААС Зарифа Камилова и менеджер Лаборатории исследований спортивной медицины Рауф Алиев.

Проект реализуется в сотрудничестве с Польской футбольной федерацией и направлен на внедрение научно обоснованных методов профилактики травм в женском футболе, адаптированных к региональным особенностям. В числе стран-участниц — Хорватия, Эстония, Латвия и Словения.

В состав консультативного совета проекта входят международные эксперты в области спортивных наук — Кей Кроссли, Джоанн Кемп, Андреа Брудер и Брук Паттерсон.

Выбор ААС в качестве партнера рассматривается как признание ее академического потенциала и вклада в развитие женского спорта.