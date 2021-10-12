О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанец завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате в Дубае

Азербайджанец завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате в Дубае Проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) спортсмен-азербайджанец Гаджар Мирза завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате по муай-тай в Дубае.
Индивидуальные
12 октября 2021 г. 17:13
Азербайджанец завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате в Дубае

Проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) спортсмен-азербайджанец Гаджар Мирза завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате по муай-тай в Дубае.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, 15-летний спортсмен, который провел на турнире в общей сложности 5 боев, успешно выступил во всех встречах и одержал победу над своими соперниками.

Гаджар Мирза родился 11 мая 2006 года в Баку. Спортсмен, который с детства занимался плаванием, борьбой и тхэквондо, в возрасте 10 лет переехал с семьей в ОАЭ. Там Мирза вступил в клуб ”Tiger kickboxing" и решил заняться муай-тай и кикбоксингом. Неоднократно участвуя в соревнованиях, спортсмен завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате по муай-тай в 2019 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani athlete claims gold medal in Dubai
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan idmançısı Dubayda qızıl medal qazanıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
9 октября 2021 г. 21:47
Бакинский зоопарк открыт для посетителей
ФотоБакинский зоопарк открыт для посетителей
9 октября 2021 г. 13:01
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi