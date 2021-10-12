Азербайджанец завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате в Дубае

Проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) спортсмен-азербайджанец Гаджар Мирза завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате по муай-тай в Дубае.

Проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) спортсмен-азербайджанец Гаджар Мирза завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате по муай-тай в Дубае.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, 15-летний спортсмен, который провел на турнире в общей сложности 5 боев, успешно выступил во всех встречах и одержал победу над своими соперниками.

Гаджар Мирза родился 11 мая 2006 года в Баку. Спортсмен, который с детства занимался плаванием, борьбой и тхэквондо, в возрасте 10 лет переехал с семьей в ОАЭ. Там Мирза вступил в клуб ”Tiger kickboxing" и решил заняться муай-тай и кикбоксингом. Неоднократно участвуя в соревнованиях, спортсмен завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате по муай-тай в 2019 году.