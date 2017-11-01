Азербайджанец взял золото в российском юношеском турнире по самбо

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанец Абдулали Абдуллаев одержал победу на Всероссийском юношеском турнире памяти Юрия Антошко по боевому самбо в Кронштадте, сообщает Report.

Золотая медаль была получена А. Абдуллаевым, 2003 года рождения, в весовой категории 57 кг.

Отметим, что это не первое золото юниора по боевому самбо. Уроженец Азербайджана уже одерживал победы в Кубке победы ДСА "Лидер-спорт" в Санкт-Петербурге в 2016 году и Первенство Санкт-Петербурга в 2017 году.

Тренер юниора - заслуженный тренер России по боевому самбо Илья Любимов.

Отметим, что отец молодого спортсмена - выходец из Кюрдамирского района Азербайджана Меджид Абдуллаев - был в свое время чемпионом Казахстана по рукопашному бою, является мастером спорта.

"Когда еду на соревнования, то всегда произношу молитву про себя, которой научил мой дед, и прошу Всевышнего даровать мне силы и помочь одержать победу над соперником. Постоянно помню о захваченных врагом у нас землях и желание их вернуть делает меня сверхмотивированным в схватках!", - заявил А. Абдуллаев.

По его словам, он, несмотря на спортивную карьеру, намерен в призывной возраст отслужить в рядах ВС Азербайджана.

"Я в течение ближайшего года планирую выиграть еще один турнир в Петербурге и следом в Москве взять золото в чемпионате России по боевому самбо. Далее выступать на международных турнирах. Основная цель - это выиграть чемпионат мира, а затем перейти в смешанные единоборства ММА", - отметил юниор.