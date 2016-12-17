Азербайджанец выиграл Всеукраинский турнир по дзюдо

Киев. 17 декабря. REPORT.AZ/ В городе Черкассы 16 декабря состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо, посвященный 73-й годовщине освобождения Черкасс от немецко-фашистских захватчиков, сообщает украинское бюро Report.

В этом турнире первое место среди юниоров занял представитель азербайджанской диаспоры, 9-летний Анар Нифтуллаев.

А.Нифтуллаев выиграл четыре встречи с соперниками в своей весовой категории (38 кг) среди юниоров 2006-2007 годов рождения.

На данный момент 9-летний тренируется в спортивном клубе дзюдо "Мастер". Его личным тренером является Шухрат Халматов.

"Считаю, что залог успеха для тех, кто занимается спортом - это не пропускать тренировки и постоянно над собой работать, помня, что твой соперник не отдыхает. Важно упорство характера и воля к победам. Для успешной карьеры спортсмена достаточно одной капли таланта и ведро пота на тренировках", - рассказал Report Шухрат Халматов.

Для маленького Анара это не первая победа. Ранее он стал призером Всеукраинского турнира по дзюдо памяти Героя Украины Максимова. Тогда Нифтуллаев занял второе место в своей весовой категории, став одним из серебряных призеров турнира.