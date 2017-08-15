Азербайджанец выдвинут в членство Всемирного скаутского комитета

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Баку продолжает работу 41-я Всемирная скаутская конференция.

Как сообщает Report, одним из важных событий второго дня работы конференции в Баку является презентация кандидатов во Всемирный скаутский комитет.

Из 19 представленных кандидатов делегаты конференции путем голосования выберут 12 новых членов Всемирного скаутского комитета на срок 2017-2020 гг.

Одним из кандидатов является Ильяс Исмаиллы - глава Ассоциации скаутов Азербайджана. Он - второй самый молодой кандидат в комитет.

Результаты голосования станут известны завтра, в третий день конференции.