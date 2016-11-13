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    Азербайджанец стал призером Всеукраинского турнира по дзюдо памяти Героя Украины Максимова

    Он боролся в весовой категории 35 кг и представлял команду Киева, спортивный клуб дзюдо «Мастер»

    Киев. 13 ноября. REPORT.AZ/ 12 ноября в Киеве состоялся второй Всеукраинский турнир по дзюдо памяти Героя Украины, воина Небесной Сотни Дмитрия Максимова.

    Как сообщает украинское бюро Report, среди призеров турнира был и представитель азербайджанской диаспоры, 9-летный Анар Нифтуллаев.

    Он боролся в весовой категории 35 кг и представлял команду Киева, спортивный клуб дзюдо «Мастер». Его личным тренером является Шухрат Халматов. Заняв второе место в своей весовой категории, он стал одним из серебряных призеров турнира.

    «Я очень старался. И продолжал заниматься несмотря на то, что неделю назад потянул связки на ноге. Я тренируюсь уже четвертый год. Я хочу дальше тренироваться, работать над собой и стать олимпийским чемпионом и выступать или от Украины, или от Азербайджана» - рассказал REPORT Анар Нифтуллаев.

    На турнире присутствовали народные депутаты Украины, депутаты Киевсовета, заслуженные тренеры Украины, представители спортивных организаций и министерств Украины.

    «Министерство активно поддерживает подобные спортивные мероприятия ведь это способствует в том числе и национально-потриотическому воспитанию нашей нации, наших будущих спортсменов. Организаторы турнира могут рассчитивать на всестороннюю поддержку от нашего Министерства», - прокомметировал REPORT заместитель Министра молодежи и спорта Украини по вопросам европейской интеграции Николай Мовчан.

    Всего в турнире принимали участие больше 700 представителей областей Украины, были представители Белоруссии. Соревновались дети возрастом от 9 до 13 лет. Организаторы планируют и дальше проводить ежегодные чемпионаты по дзюдо памяти Максимова.

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