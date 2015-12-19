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    ​Азербайджанец Рауф Мамедов стал чемпионом Европы по блицу

    Он набрал 18 очков из 22 возможных

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Минске стартовал чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу.

    Как передает Report, в первый соревновательный день около 700 гроссмейстеров оспаривали звание чемпиона континента в самой молниеносной версии игры – блице.

    Победу в турнире одержал представитель Азербайджана Рауф Мамедов, набравший 18 очков из 22 возможных. Второе место занял россиянин Борис Савченко, третье – еще один представитель России Александр Рязанцев.

    Завтра турнир продолжится соревнованиями по рапиду. Чемпион Европы в быстрых шахматах определится в воскресенье.

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