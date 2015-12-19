​Азербайджанец Рауф Мамедов стал чемпионом Европы по блицу

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Минске стартовал чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу.

Как передает Report, в первый соревновательный день около 700 гроссмейстеров оспаривали звание чемпиона континента в самой молниеносной версии игры – блице.

Победу в турнире одержал представитель Азербайджана Рауф Мамедов, набравший 18 очков из 22 возможных. Второе место занял россиянин Борис Савченко, третье – еще один представитель России Александр Рязанцев.

Завтра турнир продолжится соревнованиями по рапиду. Чемпион Европы в быстрых шахматах определится в воскресенье.