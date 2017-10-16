Азербайджанец представит Украину на Чемпионате мира по кикбоксингу в Италии

Киев. 16 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанец Фахраддин Искандеров будет представлять Украину в составе сборной на Чемпионате мира по кикбоксингу, который состоится 24-29 октября в итальянском городе Марина-ди-Каррара.

Как сообщает украинское бюро Report, Фахраддин переехал в Украину около пяти лет назад. Сейчас ему 29 и он будет выступать в весовой категории 60 кг.

Искандеров около восьми лет занимается кикбоксингом. Начинал карьеру в Баку, его тренером был Эхрам Межидов. В Киеве он тренируется в клубе боевых искусств "Легат" у Артёма Крицкого.

"Недавно я выиграл профессиональный бой на соревнованиях "Urlun fight MMA", закончив его нокаутом соперника на 56 секунде. Мои зрители знают меня под псевдонимом "Горец". Я уже становился чемпионом мира и чемпионом Европы по кикбоксингу, выступая от Азербайджана. Хочу также поблагодарить азербайджанскую диаспору за поддержку в моей спортивной деятельности", - заявил Report Фахраддин Искандеров.

Спортсмен также рассказал, что мечтает после соревнований открыть свой спортивный клуб, где будет тренировать других кикбоксеров.