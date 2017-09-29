Азербайджанец победил на турнире по смешанным единоборствам WWFC 8 в Киеве

Киев. 29 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября в киевском Дворце спорта состоялся международный турнир по смешанным единоборствам WWFC 8, организованный лидером украинских ММА, всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.

Как сообщает украинское бюро Report, всего состязались 11 пар бойцов из Украины, Франции, Кыргызcтана, Молдовы, Бразилии, Сербии, Люксембурга.

От Украины выступал в том числе представитель азербайджанской диаспоры в Николаеве – Расим Мамедов.

"Расим без раскачки принялся охаживать бразильского гостя ногами и руками, но какими бы зрелищными ни выглядели действия украинца, желанного результата они ему не принесли. Второй раунд бразилец также начал с перевода Мамедова на покрытие, где сделал ставку не на удары, а на борьбу, основательно утомив Расима. Тем не менее, в дальнейшем украинец смог записать себе на счёт два тэйкдауна, после чего вернулся к работе вторым номером. Соуза наседал, пробивая ногой с разворота, но без какого-либо результата", - прокомментировали Report ход матча в пресс-службе World Warriors Fighting Championship.

В пресс-службе сообщили, что в третьем раунде Расим удивил зрителей - свернувшись в стойку, разрядил по бразильцу солидную серию ударов, которые тот явно почувствовал.

"Вопрос о победителе оставался открытым и держал публику в напряжении до самого последнего момента, и в итоге судьи большинством голосов провозгласили победу Расима", - сообщили в World Warriors Fighting Championship