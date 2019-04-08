Гаджи Алиев одолел армянского борца на чемпионате Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев одолел представителя Армении на чемпионате Европы, проходящем в столице Румынии, Бухаресте.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 65 кг 28-летний чемпион мира и Европы победил Вазгена Теваньяна в 1/8 финала.

В первом тайме Алиев заработал очко, вытеснив противника за пределы татами. Далее встреча слегка затянулась из-за травмы руки армянского борца. Азербайджанский представитель сохранил преимущество и во втором тайме и вышел в 1/4 финала. Не сумевший принять проигрыш Теваньян не пожелал вставать на ноги после финального свистка. Он показал рефери протестующие жесты.

Противником 28-летнего борца в 1/4 финала станет победитель пары Владимир Хинчегашвили (Грузия) – Начин Куулар (Россия).

Сегодня еще один азербайджанский борец Агагусейн Мустафаев (70 кг) встретится с представителем Армении. В 1/4 финала он встретится с чемпионом мира и Европы Давидом Сафаряном.

Отметим, что сегодня в борьбу вступили другие борцы-вольники Махир Амирасланов (57 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг). Чемпионат Европы завершится 14 апреля. В целом Азербайджан на соревновании представляют 28 спортсменов.