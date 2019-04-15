Азербайджанец-двукратный чемпион мира и Европы наказан на 8 лет из-за допинга

Стало известно, на какой срок накажут тяжелоатлета Низами Пашаева, участника летних Олимпийских игр Пекин -2008, допинг- тест которого дал положительный результат.

Как сообщает Report, Международная федерация тяжелой атлетики наказала чемпиона Европы и двукратного чемпиона мира на 8 лет.

Н.Пашаев завершил спортивную карьеру и уже истекший срок его наказания носит условный характер.

Отметим, что пять азербайджанских атлетов были наказаны в связи с тем, что результаты их повторного допинг-теста оказались положительными. Повторные допинг-тесты участников Пекинской олимпиады Сардара Гасанова (62 кг), Интигама Заирова (85 кг) и Низами Пашаева (94 г), в Лондоне – Боянки Костовой (58 кг) и Интигама Заирова показали положительный результат.

Н.Пашаев на Пекинской олимпиаде по итогам выступлений с рывком и толчком штанги занял пятое место с результатом 369 кг. Он не смог пройти допинг-тест и на чемпионате Европы в 2006 году.