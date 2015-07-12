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    ​Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на XXVIII летней Универсиаде студентов

    Команда Универсиаду с двумя золотыми и одной бронзовой медалями

    Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский атлет Хайле Ибрагимов выиграл золотую медаль на XXVIII летней Универсиаде студентов, проходящей в городе Кванджу Республики Корея.

    Как передает Report, он занял первое место в мужском забеге на дистанцию 5000 метров с показателем 13:44.28 минуты.

    Таким образом, команда Азербайджана завершила XXVIII летнюю Универсиаду студентов с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.

    Напомним, что другая наша атлетка Ханна Скидан стала победительницей соревнований по метанию молота. А наш дзюдоист Гусейн Рагимли (73 кг) завоевал бронзовую медаль.

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