​Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на XXVIII летней Универсиаде студентов

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский атлет Хайле Ибрагимов выиграл золотую медаль на XXVIII летней Универсиаде студентов, проходящей в городе Кванджу Республики Корея.

Как передает Report, он занял первое место в мужском забеге на дистанцию 5000 метров с показателем 13:44.28 минуты.

Таким образом, команда Азербайджана завершила XXVIII летнюю Универсиаду студентов с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.

Напомним, что другая наша атлетка Ханна Скидан стала победительницей соревнований по метанию молота. А наш дзюдоист Гусейн Рагимли (73 кг) завоевал бронзовую медаль.