Азербайджан завоевал первую медаль в парабадминтоне

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев завоевал бронзовую медаль на турнире Uganda Para Badminton International 2022, прошедшем в столице Уганды Кампале.

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев завоевал бронзовую медаль на турнире Uganda Para Badminton International 2022, прошедшем в столице Уганды Кампале.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, спортсмен, завершивший групповой этап на первом месте в личном зачете бадминтонистов, продолжил успешное выступление и в плей-офф.

В 1/4 финала он обыграл Маноджа Кумара (Индия) со счетом 2:0 (21-14,21-12). В полуфинале представитель Азербайджана, уступив фавориту турнира Натараджану Зиллаи из Индии со счетом 0:2 (11-21, 16-21), довольствовался бронзовой медалью.

Отметим, что это первая медаль, завоеванная на международных турнирах в истории азербайджанского парабадминтона.