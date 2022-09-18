О нас

Азербайджан завоевал первую медаль в парабадминтоне

Азербайджан завоевал первую медаль в парабадминтоне Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев завоевал бронзовую медаль на турнире Uganda Para Badminton International 2022, прошедшем в столице Уганды Кампале.
Индивидуальные
18 сентября 2022 г. 22:29
Азербайджан завоевал первую медаль в парабадминтоне

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев завоевал бронзовую медаль на турнире Uganda Para Badminton International 2022, прошедшем в столице Уганды Кампале.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, спортсмен, завершивший групповой этап на первом месте в личном зачете бадминтонистов, продолжил успешное выступление и в плей-офф.

В 1/4 финала он обыграл Маноджа Кумара (Индия) со счетом 2:0 (21-14,21-12). В полуфинале представитель Азербайджана, уступив фавориту турнира Натараджану Зиллаи из Индии со счетом 0:2 (11-21, 16-21), довольствовался бронзовой медалью.

Отметим, что это первая медаль, завоеванная на международных турнирах в истории азербайджанского парабадминтона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parabadminton idman növündə ilk medalını qazanıb

Самое читаемое

Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi