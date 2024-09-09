Азербайджан завоевал третью медаль на Всемирных играх кочевников

Азербайджан завоевал первые две медали на международных спортивных состязаниях по этническим видам спорта - V Всемирных играх кочевников, проходящих в столице Казахстана Астане.

Азербайджан завоевал третью медаль на V Всемирных играх кочевников, проходящих в столице Казахстана Астане.

Как сообщает Report, в соревнованиях по казахской борьбе Эйваз Бахшиев (60 кг) завоевал серебряную награду.

Он уступил в финале казахскому спортсмену Мейржану Берекетову.

Отметим, что ранее Ульвия Байрамова (52 кг) и Эльшан Дуньямалиев (55 кг) завоевали бронзовые медали.

16:20

Азербайджан завоевал первые медали на международных спортивных состязаниях по этническим видам спорта - V Всемирных играх кочевников, проходящих в столице Казахстана Астане.

Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

В соревнованиях по казахской борьбе "Курес" Эльшан Дуньямалыев (55 кг) завоевал бронзовую медаль.

Дуньямалыев одолел представителя Монголии Гантуга Баянтура в борьбе за третье место.

В соревнованиях по казахской борьбе среди женщин Ульвия Байрамова (52 кг) также завоевала бронзовую медаль, победив молдаванку Марию Леорду.