Азербайджан завоевал первую медаль на Летней универсиаде

Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на XXXI Летней универсиаде в китайском городе Чэнду.

Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на XXXI Летней универсиаде в китайском городе Чэнду.

Как сообщает Report, дзюдоистка Лейла Алиева (48 кг) завоевала бронзу.

Чэнду является третьим городом в Китае после Пекина и Шэньчжэня, где проводится Летняя универсиада.

Отметим, что на универсиаде Азербайджан представлен в 16 видах спорта 87 спортсменами в возрасте 18-27 лет из 20 высших учебных заведений. Это самая многочисленная команда Азербайджана в истории участия страны в этом мультиспортивном мероприятии.