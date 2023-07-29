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Азербайджан завоевал первую медаль на Летней универсиаде

Азербайджан завоевал первую медаль на Летней универсиаде Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на XXXI Летней универсиаде в китайском городе Чэнду.
Индивидуальные
29 июля 2023 г. 16:29
Азербайджан завоевал первую медаль на Летней универсиаде

Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на XXXI Летней универсиаде в китайском городе Чэнду.

Как сообщает Report, дзюдоистка Лейла Алиева (48 кг) завоевала бронзу.

Чэнду является третьим городом в Китае после Пекина и Шэньчжэня, где проводится Летняя универсиада.

Отметим, что на универсиаде Азербайджан представлен в 16 видах спорта 87 спортсменами в возрасте 18-27 лет из 20 высших учебных заведений. Это самая многочисленная команда Азербайджана в истории участия страны в этом мультиспортивном мероприятии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Universiadada ilk medalını qazanıb

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