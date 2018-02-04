 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан завоевал еще одну медаль на открытом Кубке Европы по дзюдо

    Это стало второй медалью сборной Азербайджана на турнире

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Ушянги Кокаури (+100 кг) стал бронзовым призером открытого Кубка Европы, который завершился сегодня в Софии.

    Как сообщает Report, Кокаури сначала одолел испанца Челару Григораса, а затем одержал победу над украинским спортсменом Андреем Колесником. Однако в полуфинале уступил бельгийцу Бенжамину Гарменису.

    В утешительных боях Кокаури взял вверх над Станиславом Бондаренко из Украины, завершив чемпионат на третьем месте.

    Напомним, накануне, другой азербайджанский дзюдоист Тофик Мамедов (60 кг) принес золотую медаль Кубка Европы в копилку сборной Азербайджана.   

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi