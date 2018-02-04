Азербайджан завоевал еще одну медаль на открытом Кубке Европы по дзюдо

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Ушянги Кокаури (+100 кг) стал бронзовым призером открытого Кубка Европы, который завершился сегодня в Софии.

Как сообщает Report, Кокаури сначала одолел испанца Челару Григораса, а затем одержал победу над украинским спортсменом Андреем Колесником. Однако в полуфинале уступил бельгийцу Бенжамину Гарменису.

В утешительных боях Кокаури взял вверх над Станиславом Бондаренко из Украины, завершив чемпионат на третьем месте.

Напомним, накануне, другой азербайджанский дзюдоист Тофик Мамедов (60 кг) принес золотую медаль Кубка Европы в копилку сборной Азербайджана.