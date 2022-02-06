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Азербайджан завершил турнир "Большого шлема" с двумя серебряными медалями

Азербайджан завершил турнир "Большого шлема" с двумя серебряными медалями Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев вышел на финальный поединок турнира "Большого шлема" в Париже, Франция.
Индивидуальные
6 февраля 2022 г. 23:00
Азербайджан завершил турнир Большого шлема с двумя серебряными медалями

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Париже, Франция.

Как сообщает Report, грузинский легионер, в весовой категории более 100 кг уступил в решающем поединке Цеценцегелу Одхуу из Монголии.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир "Большого шлема" с двумя серебряными медалями. Ранее в финале также проиграл Мамедали Мехтиев (90 кг).

21:10

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев вышел на финальный поединок турнира "Большого шлема" в Париже, Франция.

Как сообщает Report, соперником его в весовой категории 90 кг был Сансиро Мурао из Японии.

К сожалению, Мехтиев уступил во встрече, завоевав серебряную медаль.

Отметим, другой наш атлет Ушанги Кокаури (+100 кг) выиграл у Марвина Гадье (Монако), Эмре Санала (Франция) и Мин-Йонг Кима (Южная Корея), выйдя в финал. Здесь он встретится с Цеценцегелем Одхуу (Монголия).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdoçuları Böyük Dəbilqədə iki medal qazanıb

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