Азербайджан завершил Исламиаду с 75 золотыми, 50 серебряными и 36 бронзовыми медалями

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская национальная команда по ушу завершила IV Игры исламской солидарности "Баку 2017" с 6 медалями.

Как сообщает Report, в этом виде спорта никому из спортсменов не удалось завоевать золотую медаль. Эльчин Эминов (56 кг) проиграл в финале иранцу Магди Мохаммади, Байрам Шаммедов (65 кг) - Фаруду Зафари, а Вугар Каримов (70 кг) - Саиду Фазили. Бронзовые медали завоевали Орхан Хатамов (48 кг), Руслан Пиралиев (60 кг) и Парвиз Абдуллаев (75 кг).

Сегодня еще одну серебряную медаль завоевала женская команда по настольному теннису. И на этот раз завоевать золотую медаль помешал Иран.

Таким образом, спортсмены из Азербайджана завершили выступления на Исламиаде с 75 золотыми, 50 серебряными и 36 бронзовыми медалями, то есть со 161 медалью в общем. По количеству золотых медалей страна-организатор заняла первое место.