Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан заработал первую лицензию на III Летние юношеские Олимпийские игры 2018, которые состоятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Как сообщает Report, лицензия была получена по результатам 7-го мирового первенства по тяжелой атлетике, прошедшего в столице Таиланда Бангкоке. Представлявшие Азербайджан 6 тяжелоатлетов в целом набрали 90 баллов. С этими баллами команда Азербайджана заняла 9 место в общем счете.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, страны, попавшие в первую "семерку" первенства, получили 2 лицензии, последующие 10 мест - 1 лицензию. Отбор происходит по результатам 6 самых лучших тяжелоатлетов из каждой страны. Среди азербайджанских атлетов Вугар Алиев (62 кг) занял 7 место, Элмаддин Гусейнов (56 кг) - 8 место, Тарменхан Бабаев (77 кг) и Умидвар Байрамлы (94 кг) - 10 место, Маил Шукюрлю (77 кг) - 15 место, Исмаил Мамедов (56 кг) - 16 место, Гасанбек Гасанзаде (+94 кг) - 17 место, Эльвин Абдуллаев (62 кг) - 25 место. Хотя лицензия получена спортсменами 2001-2002 г.р., в будущем году в Олимпиаде смогут принять участие тяжелоатлеты 2000 г.р. Сборная Азербайджана опередила сильные команды из Армении, Украины, Грузии, КНДР, Румынии и др.

Отметим, что завоевав в командном счете одно из 4 первых мест на первенстве Европы в будущем году, можно получить еще одну лицензию.