Азербайджан занял второе место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место в командном зачете на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место в командном зачете на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, азербайджанские борцы завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Набравшая в общей сложности 142 очка команда отстает от чемпиона Европы Турции всего на 5 очков. Сборная Азербайджана также впервые в своей истории завоевала 3 золотые медали на континентальном первенстве.

На чемпионате Европы Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) завоевали золотую, Рашад Мамедов (55 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) - серебряную, а Бека Канделаки (130 кг) - бронзовую медали.