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Азербайджан занял второе место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Азербайджан занял второе место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место в командном зачете на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.
Индивидуальные
15 февраля 2024 г. 10:07
Азербайджан занял второе место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место в командном зачете на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, азербайджанские борцы завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Набравшая в общей сложности 142 очка команда отстает от чемпиона Европы Турции всего на 5 очков. Сборная Азербайджана также впервые в своей истории завоевала 3 золотые медали на континентальном первенстве.

На чемпионате Европы Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) завоевали золотую, Рашад Мамедов (55 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) - серебряную, а Бека Канделаки (130 кг) - бронзовую медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yunan-Roma güləşi millisi Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

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