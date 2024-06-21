Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на играх BRICS в Казани

Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на играх BRICS в Казани

Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на международных мультиспортивных играх BRICS Sports Games Kazan 2024, проходящих в столице Татарстана.

https://static.report.az/photo/b60023ac-22df-39a1-bfa3-31917de9ed26.png https://static.report.az/photo/b60023ac-22df-39a1-bfa3-31917de9ed26.png

Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на международных мультиспортивных играх BRICS Sports Games Kazan 2024, проходящих в столице Татарстана. Как сообщает Report, члены национальной команды завоевали 17 медалей. Из них 4 золотые, 5 серебряные, 8 бронзовые. Россия лидирует с 362 медалями (178 золотых, 110 серебряных, 74 бронзовых). На втором месте Беларусь - 168 медалей (38 золотых, 57 серебряных, 73 бронзовых), на третьем - Китай - 47 медалей (17 золотых, 18 серебряных, 12 бронзовых). Соревнования, в которых участвуют команды из 33 стран, завершатся 23 июня. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram