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Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на играх BRICS в Казани

Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на играх BRICS в Казани Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на международных мультиспортивных играх BRICS Sports Games Kazan 2024, проходящих в столице Татарстана.
Индивидуальные
21 июня 2024 г. 17:14
Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на играх BRICS в Казани

Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на международных мультиспортивных играх BRICS Sports Games Kazan 2024, проходящих в столице Татарстана.

Как сообщает Report, члены национальной команды завоевали 17 медалей.

Из них 4 золотые, 5 серебряные, 8 бронзовые.

Россия лидирует с 362 медалями (178 золотых, 110 серебряных, 74 бронзовых). На втором месте Беларусь - 168 медалей (38 золотых, 57 серебряных, 73 бронзовых), на третьем - Китай - 47 медалей (17 золотых, 18 серебряных, 12 бронзовых).

Соревнования, в которых участвуют команды из 33 стран, завершатся 23 июня.

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Версия на азербайджанском языке "BRICS Sports Games Kazan 2024": Azərbaycan medal sıralamasında 7-ci pillədə qərarlaşıb

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