О нас

Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже

Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
3 сентября 2024 г. 10:10
Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже

Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, на счету нашей сборной две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Золотые медали завоевали спортсмены Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг) и Саид Наджафзаде (Т12, прыжки в длину), серебряную медаль - Раман Салей (плавание на спине на дистанции 100 метров), бронзовую медаль - Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг).

Лидирует в списке Китай (43 золотые, 30 серебряных, 14 бронзовых медалей), последующие места занимают Великобритания (29 золотых, 15 серебряных, 10 бронзовых медалей) и США (13 золотых, 19 серебряных, 10 бронзовых медалей).

Отметим, что Паралимпиада завершится 8 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 26-cı pillədə qərarlaşıb

Другие новости из категории

Сегодня еще одна азербайджанская спортсменка выступит на Паралимпийских играх в Париже
Сегодня еще одна азербайджанская спортсменка выступит на Паралимпийских играх в Париже
3 сентября 2024 г. 09:55
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира
3 сентября 2024 г. 00:20
Исполком Федерации шахмат Азербайджана обсудил планы на 2025 год
Исполком Федерации шахмат Азербайджана обсудил планы на 2025 год
2 сентября 2024 г. 19:18
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Раман Салей: Постараюсь достойно представить Азербайджан
Раман Салей: Постараюсь достойно представить Азербайджан
1 сентября 2024 г. 15:49
В Азербайджан прибыл известный тренер по гребле
ФотоВ Азербайджан прибыл известный тренер по гребле
1 сентября 2024 г. 15:28
Соревнования по триатлону на Паралимпиаде перенесли из-за качества воды в Сене
Соревнования по триатлону на Паралимпиаде перенесли из-за качества воды в Сене
1 сентября 2024 г. 11:24
Париж-2024: Азербайджан поднялся на 24-ю строчку в медальном зачете
Париж-2024: Азербайджан поднялся на 24-ю строчку в медальном зачете
1 сентября 2024 г. 09:59
Юные дзюдоисты Азербайджана завершили чемпионат мира в Перу с четырьмя медалями
Юные дзюдоисты Азербайджана завершили чемпионат мира в Перу с четырьмя медалями
1 сентября 2024 г. 09:38
Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея с завоеванием серебряной медали на Паралимпиаде
Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея с завоеванием серебряной медали на Паралимпиаде
31 августа 2024 г. 21:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi