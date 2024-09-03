Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже

Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже

Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Париже.

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Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Париже. Как сообщает Report, на счету нашей сборной две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Золотые медали завоевали спортсмены Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг) и Саид Наджафзаде (Т12, прыжки в длину), серебряную медаль - Раман Салей (плавание на спине на дистанции 100 метров), бронзовую медаль - Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг). Лидирует в списке Китай (43 золотые, 30 серебряных, 14 бронзовых медалей), последующие места занимают Великобритания (29 золотых, 15 серебряных, 10 бронзовых медалей) и США (13 золотых, 19 серебряных, 10 бронзовых медалей). Отметим, что Паралимпиада завершится 8 сентября. Подпишитесь на наш Telegram канал