Азербайджан в очередной раз примет Кубок Европы по дзюдо

Азербайджан в очередной раз примет турнир Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report, соревнования, включенные в официальный календарь Европейского союза дзюдо, вновь пройдут в Гёйгёле 4-5 мая.

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу отметил, что проведение соревнований в этом регионе играет важную роль в популяризации дзюдо среди детей и подростков. Он также подчеркнул, что данный турнир сыграет важную роль в плане повышения профессионализма членов юниорской сборной, а также определения команды, которая будет участвовать в чемпионатах Европы и мира среди юниоров.

Отметим, что после завершения Кубка Европы, 6-8 мая будет организован международный тренировочный сбор с участием спортсменов стран-участниц.