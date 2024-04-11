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Азербайджан в очередной раз примет Кубок Европы по дзюдо

Азербайджан в очередной раз примет Кубок Европы по дзюдо
Индивидуальные
11 апреля 2024 г. 15:35
Азербайджан в очередной раз примет Кубок Европы по дзюдо

Азербайджан в очередной раз примет турнир Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report, соревнования, включенные в официальный календарь Европейского союза дзюдо, вновь пройдут в Гёйгёле 4-5 мая.

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу отметил, что проведение соревнований в этом регионе играет важную роль в популяризации дзюдо среди детей и подростков. Он также подчеркнул, что данный турнир сыграет важную роль в плане повышения профессионализма членов юниорской сборной, а также определения команды, которая будет участвовать в чемпионатах Европы и мира среди юниоров.

Отметим, что после завершения Кубка Европы, 6-8 мая будет организован международный тренировочный сбор с участием спортсменов стран-участниц.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan növbəti dəfə cüdo üzrə Avropa Kubokuna ev sahibliyi edəcək

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