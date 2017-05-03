Азербайджан на Исламиаде представят 12 тхэквондистов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной команды Азербайджана по тхэквондо, которая примет участие в IV Играх исламской солидарности.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации тхэквондо Азербайджана, сборная на Исламиаде будет представлена 8-ю мужчинами и 4-я женщинами.

В мужских соревнованиях за первенство будут бороться Гасым Магомедов (54 кг), Физам Мехтиев (58 кг), Магомед Мамедов (63 кг), Айхан Тагизаде (68 кг), Саид Гулиев (74 кг), Милад Беиги Харчагани (80 кг), Рамин Азизов (87 кг) и Радик Исаев (+87 кг).

В соревнованиях среди женщин Азербайджан представят Патимат Абакарова (49 кг), Япрак Эриш (57 кг), Дарья Шкурко (62 кг) и Фарида Азизова (67 кг).

Отметим, что соревнования по тхэквондо пройдут 16-18 мая в Бакинском зале спорта.