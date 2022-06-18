Азербайджан обновил свой личный рекорд в женской борьбе

Азербайджан установил рекорд в женской борьбе, а также в греко-римской борьбе на чемпионате Европы U-17 в Бухаресте, Румыния.

Азербайджан установил рекорд как женской борьбе, так и в греко-римской на чемпионате Европы U-17 в Бухаресте, Румыния.

Как передает Report, наши борчихи заняли пятое место в Европе в общекомандном зачете с 66 очками. Ранее на континентальном первенстве в той же возрастной группе представительницы прекрасного пола набрали в лучшем случае 62 очка (Фаэнца-2019).

Кроме того, был обновлен свой же рекорд последних 7 лет в женской борьбе и лучший результат 9 лет по количеству медалей.

Отметим, что в Бухаресте наши борчихи Рузанна Мамедова (49 кг) завоевали золото, Эльвина Керимзаде (43 кг) – серебро, а Айсель Мамедзаде (46 кг) – бронзу.