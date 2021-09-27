Азербайджан сыграл вничью на чемпионате мира по шахматам

Женская сборная Азербайджана по шахматам в рамках чемпионата мира сыграла вничью с командой Армении.

Женская сборная Азербайджана по шахматам в рамках чемпионата мира сыграла вничью с командой Армении.

Как передает Report, в состав азербайджанской сборной входили Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Тюркан и Зейнаб Мамедъяровы. В своей второй встрече в группе A они сыграли против команды Армении. Игра завершилась со счетом 2:2.

Гюнай Мамедзаде победила Элину Даниелян, а Гюльнар Мамедова - Лилит Мкртчян. Другие азербайджанские шахматистки, Тюркан и Зейнаб Мамедъяровы, проиграли своим оппоненткам Анне Саргсян и Сусанне Габоян.

Отметим, что чемпионат мира продлится до 3-го октября.