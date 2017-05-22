Азербайджан стал победителем IV Игр исламской солидарности "Баку 2017"

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В последний день IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" состоятся соревнования по 3 видам спорта.

Как сообщает Report, определятся победители в индивидуальных соревнованиях по теннису и ушу и в командных соревнованиях по настольному теннису. В то же время на Бакинском олимпийском cтадионе будет организована церемония закрытия Игр.

Азербайджанские теннисисты, завершившие соревнования в теннисе, будут представлены в двух других видах. В соревнованиях по настольному теннису среди женщин сойдутся команды Азербайджана и Ирана. В ушу в финале выступят 3 спортсмена - Эльчин Эминов (56 кг), Байрам Шаммедов (65 кг) и Вугар Каримов (70 кг). Еще 3 спортсмена - Орхан Хатамов (48 кг), Руслан Пиралиев (60 кг) и Парвиз Абдуллаев (75 кг), проиграв в полуфинале, обеспечили бронзу.

Таким образом, было определено, что вне зависимости от результатов сегодняшних соревнований Азербайджан завершит Исламиаду со 161 медалью.

Если еще учесть медали проигравших в полуфинале, то количество бронзовых медалей равно 36. Результаты финала не повлияют на первенство Азербайджана по количеству золотых медалей. На данный момент у страны-организатора 75, а у ближайшего преследователя - Турции 68 золотых медалей.

Сегодня Турция может завоевать максимум 5 золотых медалей. Это возможно в соревнованиях по теннису среди мужчин и женщин, по настольному теннису среди мужчин, также в соревнованиях по двум категориям в ушу.

Другими словами, в неофициальном командном зачете Азербайджан стал победителем Исламиады по количеству золотых медалей.

Настольный теннис

Женщины

10:00. Финал. Азербайджан (Хингтай Чен, Жинг Нинг, Миао Ванг) - Иран (Магшид Аштари, Марьям Самет, Неда Шахсавари)

Ушу

Финал. Начало в 11:00

56 кг. Эльчин Эминов - Магди Мохаммади (Иран)

65 кг. Байрам Шаммедов - Фаруд Зафари (Иран)

70 кг. Вугар Каримов - Саид Фазили (Иран)

Церемония закрытия

21:00. Бакинский олимпийский стадион

Отметим, что на данный момент у Азербайджана 75 золотых, 46 серебряных и 33 бронзовых медалей. У Турции на счету 185 медалей - из них 68 золотых, 63 серебряных и 54 бронзовых медалей.