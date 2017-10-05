Азербайджан принят в WBC

© Report/ Elshan Baba

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан стал членом Всемирного боксёрского совета (WBC).

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил президент организации Маурисио Сулейман. М. Сулейман сказал, что в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев дал специальное указание: "Нас принял президент Азербайджана, эта для нас честь. Мы удивились в положительном смысле. Он человек простой и великодушный. Имеет полную информацию о спорте. В Азербайджане были организованы многие крупные турниры. Внимание всего мира было приковано к проводимой в Баку Конвенции WBC. Президент поручил министру молодежи и спорта создать в Азербайджане федерацию под эгидой WBC. Азербайджан станет 166-м членом Совета. Говорю вам "Добро пожаловать". Я верю, что из Азербайджана выйдет чемпион не позднее, чем через 3 года. Федерация создается. Министерство молодежи и спорта окажет свою помощь для развития профессионального бокса".

М. Сулейман также внес ясность в вопрос проведения 55-й Конвенции WBC в Баку: "Мы при посредничестве Виталия Кличко обратились к президенту Азербайджана, а также министру молодежи и спорта. Азербайджан - страна с 25-летней историей, имеет особые достижения. Мы предложили, чтобы Конвенция WBC прошла в Баку. Во время первого визита нас встретили с большим гостеприимством. Я благодарю Азербайджан. Мы увидели гостеприимство, которого не ожидали".

Отметим, что 55-я Конвенция WBC проходит в Баку. В мероприятии участвуют представители из 164 стран-членов, в том числе и многие известные боксеры.