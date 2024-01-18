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Азербайджан получил право на проведение международных горнолыжных соревнований

Азербайджан получил право на проведение международных горнолыжных соревнований Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала туристическому центру "Шахдаг" сертификат омологации (инспекции).
Индивидуальные
18 января 2024 г. 11:24
Азербайджан получил право на проведение международных горнолыжных соревнований

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала туристическому центру "Шахдаг" сертификат омологации (инспекции).

Об этом сообщили Report в Федерации зимних видов спорта Азербайджана.

В федерации отметили, эксперты FIS уже завершили процесс омологации склонов туристического центра "Шахдаг".

Сертификат дает туристическому центру "Шахдаг" право на проведение международных соревнований по горнолыжному слалому, гигантскому слалому и супергигантскому слалому.

В то же время "Шахдаг" может быть включен в календарь соревнований Международной федерации лыжного спорта.

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