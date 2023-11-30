Азербайджан получил еще 5 медалей чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих

Еще 5 азербайджанских спортсменов завоевали медали на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих.

Еще 5 азербайджанских спортсменов завоевали медали на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает Report, Рузанна Мамедова (59 кг) и Орхан Аббасов (79 кг) завоевали титул чемпиона, одолев всех своих соперников. Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевал серебряную медаль, Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Фарид Джаббаров (86 кг) - бронзовую.

Зафар Алиев (97 кг) и Рахид Гамидли (125 кг) не смогли оправдать доверия тренерского штаба.

В первый день чемпионата азербайджанские борцы завоевали четыре золотые, по одной серебряной и бронзовой медалям. На высшую ступень пьедестала почета взошли Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). Второе место заняла Эльнура Мамедова (50 кг), а третье - Наргиз Самедова (55 кг).