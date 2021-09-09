Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры СНГ

Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры стран СНГ

Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры стран СНГ.

Как сообщает командированный в Казань сотрудник Report, об этом заведующий отделом международных связей Министерства молодежи и спорта Намиг Новрузов заявил на заседании Совета по сотрудничеству в области физической культуры и спорта стран-участниц СНГ. Новрузов отметил, что в последнее время развитию спорта и созданию спортивной инфраструктуры в Азербайджане уделяется большое внимание, в стране проводятся крупные спортивные соревнования. Он подчеркнул, что они готовы организовать и II Игры СНГ.

Беларусь также выдвинула свою кандидатуру на проведение следующих игр.

Было отмечено, что страна-организатор будет выбрана на декабрьском заседании Исполнительного комитета СНГ, программа соревнований будет определена в ближайшее время, а следующие Игры пройдут в 2023 году.