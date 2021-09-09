О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры СНГ

Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры СНГ Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры стран СНГ
Индивидуальные
9 сентября 2021 г. 13:40
Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры СНГ

Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры стран СНГ.

Как сообщает командированный в Казань сотрудник Report, об этом заведующий отделом международных связей Министерства молодежи и спорта Намиг Новрузов заявил на заседании Совета по сотрудничеству в области физической культуры и спорта стран-участниц СНГ. Новрузов отметил, что в последнее время развитию спорта и созданию спортивной инфраструктуры в Азербайджане уделяется большое внимание, в стране проводятся крупные спортивные соревнования. Он подчеркнул, что они готовы организовать и II Игры СНГ.

Беларусь также выдвинула свою кандидатуру на проведение следующих игр.

Было отмечено, что страна-организатор будет выбрана на декабрьском заседании Исполнительного комитета СНГ, программа соревнований будет определена в ближайшее время, а следующие Игры пройдут в 2023 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan II MDB Oyunlarına namizədliyini rəsmən irəli sürüb

Самое читаемое

В Казахстане опасаются дефицита зерна
В Казахстане опасаются дефицита зерна
7 сентября 2021 г. 12:55
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
7 сентября 2021 г. 14:18
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
6 сентября 2021 г. 14:11
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
7 сентября 2021 г. 13:48
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28
В Баку арестован больной коронавирусом
ФотоВ Баку арестован больной коронавирусом
3 сентября 2021 г. 11:00
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика
2 сентября 2021 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi