Азербайджан официально отказался от 3 лицензий на XV летние Паралимпийские игры

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан отказался от трех выданных нашим спортсменам лицензий из-за решения не допускать российских паралимпийцев на летние Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщили Report в министерстве молодежи и спорта, азербайджанские паралимпийцы участвуют на играх за счет собственных завоеванных лицензий.

По решению Спортивного арбитражного суда, лицензии российских паралимпийцев были отобраны Международным олимпийским комитетом и розданы другим странам.

Отметим, что 24 азербайджанских паралимпийца в целом завоевали на XV летние Паралимпийские игры 44 лицензии в 6-ти видах спорта.