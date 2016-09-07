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    Азербайджан официально отказался от 3 лицензий на XV летние Паралимпийские игры

    Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан отказался от трех выданных нашим спортсменам лицензий из-за решения не допускать российских паралимпийцев на летние Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.  

    Как сообщили Report в министерстве молодежи и спорта, азербайджанские паралимпийцы участвуют на играх за счет собственных завоеванных лицензий.

    По решению Спортивного арбитражного суда, лицензии российских паралимпийцев были отобраны Международным олимпийским комитетом и розданы другим странам. 

    Отметим, что 24 азербайджанских паралимпийца в целом завоевали на XV летние Паралимпийские игры 44 лицензии в 6-ти видах спорта. 

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