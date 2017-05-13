Азербайджан обеспечил первую медаль на Исламиаде

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Дан старт полуфиналу по гандболу на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает Report, в первой игре дня в Спортивном олимпийском центре "Серхедчи" встретились женские сборные Азербайджана и Узбекистана.

Преимущество было на стороне хозяев поля. Команда, тренером которой является Георгий Воронов, завершила первую половину игры со счетом 24:13. После перерыва разрыв в счете увеличился, в итоге команда победила со счетом 42:25.

Благодаря этой победе женская сборная Азербайджана по гандболу дошла до финала и стала первой командой, обеспечившей по меньшей мере серебряную медаль. Соперником в решающей встрече станет победитель матча Турция-Камерун, который состоится сегодня в 13:30. Финальная встреча ожидается 14 мая в 18:00.