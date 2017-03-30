Азербайджан не будет покрывать транспортные расходы стран, участвующих в IV Играх исламской солидарности

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона не будет покрывать транспортные расходы стран, участвующих в IV Играх исламской солидарности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный операционный директор IV Игр исламской солидарности Майк Лойнд на мероприятии, посвященном подписанию соглашения о партнерстве с ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Он сказал, что большинство стран-участниц сами будут оплачивать свои транспортные расходы: "У нескольких стран может возникнуть потребность в поддержке. Помощь с оплатой им могут оказать международные донорские организации. Азербайджанская сторона не будет нести ответственность".

Вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев сказал, что согласно договоренности, страны-участницы смогут пользоваться всей инфраструктурой AZAL.

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.