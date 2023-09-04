Азербайджан на юношеском чемпионате Европы будут представлять 15 дзюдоистов

На юношеском чемпионате Европы по дзюдо Азербайджан будут представлять 15 спортсменов.
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Соревнования пройдут 7-10 сентября в Гааге. За медали в составе азербайджанской сборной будут бороться 9 парней и 6 девушек в 11 весовых категориях.
Дзюдоисты будут выступать под руководством главного тренера юношеской сборной Эльхана Мамедова, тренера Эльхана Раджабли, главного тренера женской сборной Рашада Мамедова и тренера Вугара Гусейнова.
Индивидуальные выступления состоятся 7-9, а командные - 10 сентября.
Отметим, что Азербайджан на турнире также будет представлять арбитр международного класса категории "А" Назим Умбаев.