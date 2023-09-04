Азербайджан на юношеском чемпионате Европы будут представлять 15 дзюдоистов

На юношеском чемпионате Европы по дзюдо Азербайджан будут представлять 15 спортсменов.

На юношеском чемпионате Европы по дзюдо Азербайджан будут представлять 15 спортсменов.

Как сообщает Report со ссылкой на федерацию, азербайджанские дзюдоисты уже отправились на турнир.

Соревнования пройдут 7-10 сентября в Гааге. За медали в составе азербайджанской сборной будут бороться 9 парней и 6 девушек в 11 весовых категориях.

Дзюдоисты будут выступать под руководством главного тренера юношеской сборной Эльхана Мамедова, тренера Эльхана Раджабли, главного тренера женской сборной Рашада Мамедова и тренера Вугара Гусейнова.

Индивидуальные выступления состоятся 7-9, а командные - 10 сентября.

Отметим, что Азербайджан на турнире также будет представлять арбитр международного класса категории "А" Назим Умбаев.