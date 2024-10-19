Азербайджан на чемпионате мира в Албании будут представлять 10 борцов

Определились борцы, которые будут представлять Азербайджан на чемпионате мира в столице Албании Тиране.

Определились борцы, которые будут представлять Азербайджан на чемпионате мира в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы, на турнире по неолимпийским весовым категориям страну будут представлять 10 спортсменов.

Соревнования начнут борцы греко-римского стиля. Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева за призовые места будут бороться Эльданиз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (63 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг).

Затем эстафету примут женщины. Под руководством старшего тренера Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева на ковер выйдут Алена Колесник (59 кг) и Элис Манолова (65 кг).

Чемпионат завершится схватками борцов вольного стиля. Под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова и тренера Шарифа Шарифова выступят Нураддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (70 кг), Орхан Абасов (79 кг) и Абубакр Абакаров (92 кг).

Среди рефери Азербайджан на турнире будет представлять судья I категории Сади Гулиев.

Отметим, что соревнования пройдут 28-31 октября.