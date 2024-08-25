Азербайджан на чемпионате мира по дзюдо будет представлен в пяти весовых категориях

Азербайджанские дзюдоисты будут представлять страну на юношеском чемпионате мире в перуанской столице Лиме в пяти весовых категориях.

Азербайджанские дзюдоисты будут представлять страну на юношеском чемпионате мире в перуанской столице Лиме в пяти весовых категориях.

Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Согласно информации, на турнир отправятся в целом семь спортсменов, которые будут выступать в пяти весовых категориях.

Под руководством тренеров юношеской сборной Ниджата Шихализаде и Эмина Искандерова за призовые места будут бороться Бахадыр Фейзуллаев, Мухамадали Гусиев (50 кг), Нихад Мамишов (55 кг), Джасур Ибадлы (73 кг), Али Газимамедов, Мехти Аббасов (81 кг) и Субхан Ахундов (90 кг).

Отметим, что турнир, в котором примут участие 405 спортсменов из 49 стран, будет проходить 28-31 августа.