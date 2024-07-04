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Азербайджан на чемпионате Европы представят 14 дзюдоистов

Азербайджан на чемпионате Европы представят 14 дзюдоистов Дзюдоисты из Азербайджана примут участие в Кубке Европы, который пройдет в столице Чехии Праге.
Индивидуальные
4 июля 2024 г. 13:41
Азербайджан на чемпионате Европы представят 14 дзюдоистов

Дзюдоисты из Азербайджана примут участие в Кубке Европы, который пройдет в столице Чехии Праге.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо, Азербайджан будет представлен 14 спортсменами в 6 весовых категориях среди юношей.

Команду возглавит главный тренер молодежной сборной Эльхан Мамедов.

На чемпионате Европы выступят Хаял Гасанов, Эльтун Имранов, Амин Исмаилов (все - 60 кг), Руфат Айдынов, Мехди Джафаров, Эльтадж Юсифли (все - 66 кг), Эльнур Гасилов (73 кг), Мамед Азизбеков, Гадир Гусейнов (оба - 81 кг), Аслан Коцоев, Давуд Намазлы, Исмаил Заманов (все - 90 кг), Эльдар Алиев, Илькин Бахшалиев (оба +100 кг).

Отметим, что в турнире, который пройдет 6-7 июля, примут участие 435 спортсменов из 26 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı Avropa Kubokunda 14 cüdoçu təmsil edəcək

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