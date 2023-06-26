Азербайджан может стать площадкой для еще более крупных спортивных мероприятий

Азербайджан может стать площадкой для проведения еще более крупных спортивных мероприятий.
Как передает Report, об этом журналистам заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос. перед открытием конференции MINEPS VII.
"Для нашей конференции был выбран именно Баку из-за проявленного министром Фаридом Гаибовым лидерства. Кроме того у вас есть все необходимые условия для проведения мероприятия",- сказала она, добавив, что в Баку также ожидается проведение конференции по межкультурному диалогу.
"Азербайджан превращается в площадку для проведения все большего числа масштабных мероприятий",- сказала она.
Заместитель генерального директора ЮНЕСКО отметила, что в рамках конференции, которая откроется сегодня в Баку, планируется принятие особого документа в рамках программы Fit for life, который нацелен на обеспечение равного доступа населения к спорту.
Отметим, в Баку сегодня откроется VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В ней принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.