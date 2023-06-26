О нас

Азербайджан может стать площадкой для еще более крупных спортивных мероприятий

Азербайджан может стать площадкой для еще более крупных спортивных мероприятий Азербайджан может стать площадкой для еще более крупных спортивных мероприятий.
Индивидуальные
26 июня 2023 г. 13:57
Азербайджан может стать площадкой для еще более крупных спортивных мероприятий

Азербайджан может стать площадкой для проведения еще более крупных спортивных мероприятий.

Как передает Report, об этом журналистам заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос. перед открытием конференции MINEPS VII.

"Для нашей конференции был выбран именно Баку из-за проявленного министром Фаридом Гаибовым лидерства. Кроме того у вас есть все необходимые условия для проведения мероприятия",- сказала она, добавив, что в Баку также ожидается проведение конференции по межкультурному диалогу.

"Азербайджан превращается в площадку для проведения все большего числа масштабных мероприятий",- сказала она.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО отметила, что в рамках конференции, которая откроется сегодня в Баку, планируется принятие особого документа в рамках программы Fit for life, который нацелен на обеспечение равного доступа населения к спорту.

Отметим, в Баку сегодня откроется VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В ней принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UNESCO-nun Baş direktorunun müavini: "Azərbaycan böyük idman tədbirlərinin keçirildiyi məkana çevrilə bilər"

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi