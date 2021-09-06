Азербайджан может принять II Игры стран СНГ

II Игры стран СНГ могут быть проведены в Азербайджане

II Игры стран СНГ могут быть проведены в Азербайджане.

Об этом командированному в город Казань корреспонденту Report сказал первый заместитель председателя Исполкома СНГ Леонид Анфимов.

Белорусский функционер заявил, что данный вопрос будет прояснен на заседании Совета по физической культуре и спорту стран СНГ 9 сентября. Он добавил, что на заседании будут обсуждаться очень важные вопросы: "Это, в первую очередь, проведение II игр стран СНГ и вопрос о том, где будут проходить эти соревнования".

По словам Л. Анфимова, основным кандидатом на организацию II игр стран СНГ является Азербайджан. Представитель СНГ связал это с алфавитным порядком названий государств-членов.

Отметим, что стартовавшие 4 сентября I Игры стран СНГ завершатся 11 сентября.