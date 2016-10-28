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    Прокомментирован вопрос оказания Азербайджаном материальной помощи Беларуси во время II Европейских игр

    Чингиз Гусейнзаде: О материальной помощи не может быть речи

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан не окажет материальной помощи Беларуси, где в 2019 году пройдут II Европейские игры".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

    По его словам, Беларуси может быть оказана организационная помощь: "У нас есть сильные местные специалисты. Мы обсудили вопрос с президентом Беларуси. Сказали, что поможем поддержкой и консультациями. В случае необходимости можем отправить своих специалистов. Однако о материальной помощи не может быть и речи".

    Отметим, что I Европейские игры состоялись в 2015 году в Азербайджане.

    II Евроигры пройдут в Беларуси. 

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