Прокомментирован вопрос оказания Азербайджаном материальной помощи Беларуси во время II Европейских игр

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан не окажет материальной помощи Беларуси, где в 2019 году пройдут II Европейские игры".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, Беларуси может быть оказана организационная помощь: "У нас есть сильные местные специалисты. Мы обсудили вопрос с президентом Беларуси. Сказали, что поможем поддержкой и консультациями. В случае необходимости можем отправить своих специалистов. Однако о материальной помощи не может быть и речи".

Отметим, что I Европейские игры состоялись в 2015 году в Азербайджане.

II Евроигры пройдут в Беларуси.