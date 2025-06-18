Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта

Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта.

Согласно информации, Гаибов 17 июня провел встречу с членами Рабочей группы по сотрудничеству молодежи и спорта "Турция-Азербайджан", и подчеркнул, что дружеские и братские отношения между двумя странами успешно развиваются и в сфере молодежи и спорта.

Эминоглу со своей стороны отметил важность Рабочей группы в укреплении сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере спорта между двумя странами, возможности реализации совместных проектов и взаимного обмена опытом.