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Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере борьбы с допингом

Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере борьбы с допингом Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере борьбы с допингом
Индивидуальные
4 июля 2025 г. 15:53
Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере борьбы с допингом

Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере борьбы с допингом.

Об этом сообщили Report в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (AMADA).

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между AMADA и антидопинговым агентством Польши (POLADA) в марте 2025 года, делегация во главе с директором POLADA, председателем Мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы Михалом Ринковским встретилась с Исполнительным директором AMADA Тахминой Таги-заде.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по обязательствам, вытекающим из Меморандума о взаимопонимании, направлениям развития взаимного сотрудничества и вопросам, представляющим общий интерес. Стороны подчеркнули важность продвижения чистой спортивной среды, усиления просветительской работы среди спортсменов, реализации совместных проектов по борьбе с допингом и обмена опытом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Polşa arasında antidopinq sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

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