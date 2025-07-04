Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере борьбы с допингом

Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере борьбы с допингом

Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере борьбы с допингом.

Об этом сообщили Report в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (AMADA).

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между AMADA и антидопинговым агентством Польши (POLADA) в марте 2025 года, делегация во главе с директором POLADA, председателем Мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы Михалом Ринковским встретилась с Исполнительным директором AMADA Тахминой Таги-заде.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по обязательствам, вытекающим из Меморандума о взаимопонимании, направлениям развития взаимного сотрудничества и вопросам, представляющим общий интерес. Стороны подчеркнули важность продвижения чистой спортивной среды, усиления просветительской работы среди спортсменов, реализации совместных проектов по борьбе с допингом и обмена опытом.