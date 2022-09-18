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Азербайджан добился исторического успеха на чемпионате мира по художественной гимнастике

Азербайджан добился исторического успеха на чемпионате мира по художественной гимнастике В Софии (Болгария) завершился лицензионный чемпионат мира по художественной гимнастике.
Индивидуальные
18 сентября 2022 г. 18:24
Азербайджан добился исторического успеха на чемпионате мира по художественной гимнастике

В Софии (Болгария) завершился лицензионный чемпионат мира по художественной гимнастике.

Как передает Report, в последний день соревнований прошел финал в отдельных видах среди групповых команд.

Наш коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан и Гюллю Агаларзаде выступила в финале c тремя лентами и двумя мячами, получив оценку 30.750 и выиграв бронзовые награды. Это исторический результат для группы, которая ранее не выигрывала медали на ЧМ.

Золото завоевала Болгария, а серебряным призером стала Италия.

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