​Азербайджанский боец станет почетным гостем Рамзана Кадырова - ФОТО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский боец, мастер K-1 Забит Самедов приглашен почетным гостем главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает Report.

"Я приглашен почетным гостем в Чечню, куда также приглашены бойцы Фабрицо Вердум, Джон Джонс, Бадр Хари", - заявил сам З.Самедов.

Он подчеркнул, что международный турнир по смешанным единоборствам "Грозная битва", куда его пригласили в качестве гостя, состоится 14 марта в Чечне в спортивном комплексе "Колизей".

Участниками турнира станут бойцы республиканских спортивных клубов "Ахмат" и "Беркут".

Финансовую поддержку в проведении турнира оказывает Региональный общественный фонд имени покойного президента Чечни, Героя России Ахмата Кадырова.