Азербайджан был представлен на VI Конгрессе Европейской олимпийской академии

Вице-президент Национальной олимпийской академии, олимпийский чемпион Фарид Мансуров представил Азербайджан на VI Конгрессе Европейской олимпийской академии, который проходил в Афинах с 24 по 28 сентября.

Вице-президент Национальной олимпийской академии, олимпийский чемпион Фарид Мансуров представил Азербайджан на VI Конгрессе Европейской олимпийской академии, который проходил в Афинах с 24 по 28 сентября.

Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

На мероприятии с участием президента Европейского олимпийского комитета Спироса Капралоса, вице-президента Греческой олимпийской академии Илиаса Даланиаса, президента Международной олимпийской академии Исидороса Кувелоса и президента Европейской олимпийской академии Манфреда Леммера были обсуждены перспективы Олимпийского движения после XXXIII летних Олимпийских игр, прошедших в столице Франции Париже.

Затем прозвучали выступления на темы "Олимпийская программа как часть традиций и перемен", "Нынешнее состояние и перспективы", "Наследие Парижа-2024 и послание миру", "Совместное сотрудничество университетов с Национальной олимпийской академией".