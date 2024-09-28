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Азербайджан был представлен на VI Конгрессе Европейской олимпийской академии

Азербайджан был представлен на VI Конгрессе Европейской олимпийской академии Вице-президент Национальной олимпийской академии, олимпийский чемпион Фарид Мансуров представил Азербайджан на VI Конгрессе Европейской олимпийской академии, который проходил в Афинах с 24 по 28 сентября.
Индивидуальные
28 сентября 2024 г. 18:47
Азербайджан был представлен на VI Конгрессе Европейской олимпийской академии

Вице-президент Национальной олимпийской академии, олимпийский чемпион Фарид Мансуров представил Азербайджан на VI Конгрессе Европейской олимпийской академии, который проходил в Афинах с 24 по 28 сентября.

Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

На мероприятии с участием президента Европейского олимпийского комитета Спироса Капралоса, вице-президента Греческой олимпийской академии Илиаса Даланиаса, президента Международной олимпийской академии Исидороса Кувелоса и президента Европейской олимпийской академии Манфреда Леммера были обсуждены перспективы Олимпийского движения после XXXIII летних Олимпийских игр, прошедших в столице Франции Париже.

Затем прозвучали выступления на темы "Олимпийская программа как часть традиций и перемен", "Нынешнее состояние и перспективы", "Наследие Парижа-2024 и послание миру", "Совместное сотрудничество университетов с Национальной олимпийской академией".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndəsi VI Avropa Olimpiya Akademiyasının Konqresində iştirak edib

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