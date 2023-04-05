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Азербайджан будет представлен на Кубке Европы 28 дзюдоистами

Азербайджан будет представлен на Кубке Европы 28 дзюдоистами Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы, который стартует 8 апреля в чешской Теплице.
Индивидуальные
5 апреля 2023 г. 19:54
Азербайджан будет представлен на Кубке Европы 28 дзюдоистами

Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы, который стартует 8 апреля в чешской Теплице.

Как передает Report со ссылкой на федерацию, на соревнованиях, которые продлятся 2 дня, страну будут представлять 20 юношей и 8 девушек в 14 весовых категориях.

Дзюдоистов будут возглавлять главный тренер юниорской команды Рустам Алимли, тренеры Ниджат Шихализаде и Эмин Искандеров, главный тренер юниорской сборной среди девушек Эльнур Исмаилов и тренер Кифаят Гасымова.

Спортсмены примут участие в учебно-тренировочном сборе, который состоится 10-11 апреля в Теплице.

Отметим, что судья международного класса категории "B" Федерации дзюдо Азербайджана Акиф Тахиров займет место в судейском составе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropa Kubokunda 28 cüdoçu ilə təmsil olunacaq

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